Исполнительный лист на взыскание с Улюкаева 130 млн руб. штрафа направлен приставам

Замоскворецкий суд Москвы направил столичному управлению Федеральной службы судебных приставов исполнительный лист на взыскание с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки, штрафа в 130 млн рублей.

"Судом направлен на исполнение в УФССП России по городу Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении Улюкаева на взыскание штрафа в размере 130 433 400 руб. в доход государства", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль в среду.

Ранее Э.Хиль сообщила агентству, что защита бывшего министра обратилась в суд с заявлением исполнить решение о взыскании с него более 130 млн рублей в качестве штрафа, назначенного по приговору.

Замоскворецкий суд 29 июня обратил к взысканию штрафа денежные средства, находящиеся на арестованных счетах А.Улюкаева. Как следует из постановления, остальное имущество осужденного будет освобождено от ареста автоматически после выплаты штрафа.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в 2 млн долларов (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Согласно приговору, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративная закладка из серебряного сплава - должен быть сохранен.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе МЭР, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.