Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9882 RUR   0.0251 GBR   2.1885 TRY   0.2715

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 21° 30° 31 Авг 21° 30° 1 Сен 21° 29°

Дальнее зарубежье 29.08.2018 12:47

Архитектор здания парижского Центра Помпиду готов бесплатно спроектировать новый мост в Генуе

Известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно, который был одним из авторов проекта Центра Помпиду в Париже, предложил бесплатно спроектировать новый мост в итальянском городе Генуе на месте обрушившегося виадука, сообщают французские СМИ.

По словам архитектора, он готов создать подобный проект и преподнести его как подарок своему родному городу - Генуе, в котором он родился в 1937 году.

Р.Пьяно отметил, что еще слишком рано говорить о будущем внешнем виде моста, но, тем не менее, выразил уверенность, что у него бы получился "великолепный мост", который бы напоминал о недавней трагедии и был бы символом Генуи.

Итальянский архитектор известен своими работами в различных европейских городах, в том числе в Милане, Берлине, Нью-Йорке и Париже. Одними из самых выдающихся его работ считаются Центр Помпиду во французской столице, лондонский небоскреб The Shard ("Осколок"), а также музей NEMO в Амстердаме.

Обрушение пролета моста в итальянской Генуе произошло 14 августа. В результате происшествия погибли более 40 человек, около 20 получили травмы. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, АРХИТЕКТОР, ГЕНУЯ, МОСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]