Еврокомиссия подготовит доклад по результатам общественных консультаций относительно сезонного переноса времени

В ходе общественных консультаций в ЕС по вопросу возможной отмены изменений сезонного времени, организованных Еврокомиссией на основании резолюции Европарламента, получено 4,6 млн ответов, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Это самое большое число ответов, когда-либо полученных на общественных консультациях, проводившихся комиссией. Госпожа комиссар Виолета Булц, отвечающая за это, проинформирует коллегию о результатах во время семинара завтра и в пятницу", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.
По его словам, эти итоги должна сначала рассмотреть Еврокомиссия, после чего будет подготовлен официальный доклад по результатам консультаций. Он пояснил, что прошедшие консультации - это не референдум, а только один из элементов, который будет учитываться при формулировании дальнейших выводов, поэтому Еврокомиссия проведет также консультации с партнерами, прежде чем комментировать полученные цифры.
Отвечая на вопросы, он сообщил, что в общественных консультациях приняли участие граждане всех государств ЕС, и в докладе будет указано распределение ответов по странам союза, по категориям участников, видам их деятельности и др.
"То есть это не будет просто доклад с одними голыми цифрами. Мы объясним ответы", - добавил М.Схинас.
Он повторил, что эти консультации были важным этапом и в Еврокомиссии удовлетворены столь широким интересом участников, но "они не будут единственным элементом, принятым во внимание". Другие рекомендации, отметил пресс-секретарь, содержатся в соответствующей резолюции Европарламента.
Представитель ЕК сказал, что доклад будет опубликован скоро, но не уточнил сроков.
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