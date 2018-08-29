В Германии демонтируют вызвавшую споры позолоченную статую Эрдогана

Власти немецкого города Висбаден (федеральная германская земля Гессен) приняли решение убрать с городской площади позолоченную статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет в среду немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

По данным издания, такое решение было принято из-за разгоревшегося конфликта между сторонниками и противниками политики Р.Т.Эрдогана.

По сообщению немецкой радиостанции "Дойче велле", беспорядки произошли возле статуи во вторник. Местная полиция заявляет, что они не переросли в столкновения и никто не пострадал. По словам очевидцев, некоторые из тех, кто пришел на площадь, держали в руках колющее оружие.

Позолоченная четырехметровая статуя президента Турции была установлена на площади Немецкого Единства в Висбадене в рамках фестиваля искусств, который продлится до 2 сентября. Монумент был отлит из бетона, а затем покрыт золотой краской. Через некоторое время после его установки противники Р.Т.Эрдогана нанесли на памятник бранное слово.

Агентство ДПА отмечает, что статуя Р.Т.Эрдогана с поднятой правой рукой внешне напоминает монумент бывшему иракскому президенту Саддаму Хуссейну. Статуя С.Хуссейна была снесена с постамента американскими военными в 2003 году, когда они вошли в Багдад.