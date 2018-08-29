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Регион 29.08.2018 16:33

В Германии демонтируют вызвавшую споры позолоченную статую Эрдогана

Власти немецкого города Висбаден (федеральная германская земля Гессен) приняли решение убрать с городской площади позолоченную статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет в среду немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

По данным издания, такое решение было принято из-за разгоревшегося конфликта между сторонниками и противниками политики Р.Т.Эрдогана.

По сообщению немецкой радиостанции "Дойче велле", беспорядки произошли возле статуи во вторник. Местная полиция заявляет, что они не переросли в столкновения и никто не пострадал. По словам очевидцев, некоторые из тех, кто пришел на площадь, держали в руках колющее оружие.

Позолоченная четырехметровая статуя президента Турции была установлена на площади Немецкого Единства в Висбадене в рамках фестиваля искусств, который продлится до 2 сентября. Монумент был отлит из бетона, а затем покрыт золотой краской. Через некоторое время после его установки противники Р.Т.Эрдогана нанесли на памятник бранное слово.

Агентство ДПА отмечает, что статуя Р.Т.Эрдогана с поднятой правой рукой внешне напоминает монумент бывшему иракскому президенту Саддаму Хуссейну. Статуя С.Хуссейна была снесена с постамента американскими военными в 2003 году, когда они вошли в Багдад.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СТАТУЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]