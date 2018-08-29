Танковые подразделения Азербайджана начали занятия по боевой подготовке в зоне карабахского фронта – Минобороны

Танковые подразделения Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в прифронтовой зоне, приступили к занятиям по боевой подготовке.

«Согласно плану подготовки на 2018 год, в различных тренировочных центрах и на общевойсковых полигонах проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием различных видов войск Азербайджанской Армии, а также танковых подразделений дислоцированных в прифронтовой зоне», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что после освоения теоретических знаний в классных помещениях и тренажерах, а также изучения правил безопасности, танковые экипажи приступили к действиям по повышению практических навыков по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин на тактических полях, танковых директрисах и танкодромах.

«В ходе полевых занятий танковые экипажи согласно условиям и задачам этапа боевой подготовки выполняют боевые стрельбы по мишеням условного противника»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде