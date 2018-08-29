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Карабахский конфликт 29.08.2018 18:26

Танковые подразделения Азербайджана начали занятия по боевой подготовке в зоне карабахского фронта – Минобороны

Танковые подразделения Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в прифронтовой зоне, приступили к занятиям по боевой подготовке.

«Согласно плану подготовки на 2018 год, в различных тренировочных центрах и на общевойсковых полигонах проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием различных видов войск Азербайджанской Армии, а также танковых подразделений дислоцированных в прифронтовой зоне», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что после освоения теоретических знаний в классных помещениях и тренажерах, а также изучения правил безопасности, танковые экипажи приступили к действиям по повышению практических навыков по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин на тактических полях, танковых директрисах и танкодромах.

«В ходе полевых занятий танковые экипажи согласно условиям и задачам этапа боевой подготовки выполняют боевые стрельбы по мишеням условного противника»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАНКИСТЫ, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]