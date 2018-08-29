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Дальнее зарубежье 29.08.2018 19:36

В Пакистане проходят акции протеста в связи с планами организации в Нидерландах конкурса карикатур на пророка Мухаммада

Тысячи человек участвуют в акциях протеста в Пакистане из-за намерения нидерландского парламентария Герта Вилдерса провести конкурс карикатур на пророка Мухаммада, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Около 10 тыс. человек принимают участие в протестах под лозунгами "Мы готовы умереть для защиты чести пророка".

Недавно избранное правительство Пакистана также выступило с критикой инициативы нидерландского политика, назвав организацию подобного конкурса попыткой очернить ислам.

В то же время власти Нидерландов со своей стороны не намерены запрещать инициативу Г.Вилдерса так как, по их мнению, это стало бы нарушением свободы слова.

7 января 2015 года в здании редакции французского сатирического журнала "Шарли Эбдо" в центре Парижа террористы открыли стрельбу после того, как журнал опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда.

В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них - журналисты. Еще 11 человек получили ранения.

Террористы, братья Куаши, были убиты через два дня после нападения.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРОРОК, КАРИКАТУРЫ, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]