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Дальнее зарубежье 29.08.2018 21:10

Аргентина попросила МВФ ускорить перечисление средств кредитной линии на $50 млрд

Президент Аргентины Маурисио Макри попросил Международный валютный фонд (МВФ) ускорить перечисление средств из открытой стране кредитной линии на $50 млрд, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса.

М.Макри объявил об этом в среду в телеобращении к стране.

Аргентинское песо подешевело на торгах в среду на 0,5% к паре с долларом США, до 31,5/$1, после выступления президента. С начала года курс песо упал на 40%, что является худшим результатом в группе emerging markets. Доходность 10-летних гособлигаций Аргентины поднялась на 10 базисных пунктов, до 9,9%, что близко к рекордно высокому уровню.

В настоящее время Аргентина переживает рецессию, инфляция близка к 30%, а ставка аргентинского ЦБ является самой высокой в мире - 40%. При этом инвесторы все больше сомневаются в способности правительства покрыть госрасходы хотя бы до конца следующего года даже с учетом кредита МВФ.

В июне исполнительный совет МВФ одобрил открытие Аргентине кредитной линии по программе "стэнд-бай" (SBA) на $50 млрд сроком на три года с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ. В том же месяце Аргентина получила первые $15 млрд. Половина этой суммы ($7,5 млрд) была направлена на поддержку бюджета.

Ожидалось, что в сентябре Буэнос-Айрес получит второй транш - в размере $3 млрд. М.Макри не уточнил, какие именно суммы и в какие сроки в рамках кредитной линии он запросил у фонда.

"Мы достигли соглашения с МВФ о перечислении всех средств, необходимых, чтобы гарантировать выполнение финансовой программы на следующий год, - сказал аргентинский президент. - Цель этого решения - устранить неопределенность, которая возникла ранее из-за ухудшения международного прогноза".

На этой неделе миссия МВФ в Аргентине проводит переговоры с представителями правительства о ряде условий соглашения.

В понедельник министерство финансов Аргентины пересмотрело прогноз изменения ВВП на текущий год: теперь ожидается снижение на 1% вместо ранее предполагавшегося роста на 3%.

Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего кабинета высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 г. при президенте Несторе Киршнере и в 2010 г., когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

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Тэги: АРГЕНТИНА, МВФ, КРЕДИТ


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