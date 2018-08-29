В ООН выразили обеспокоенность по поводу нацистских приветствий на демонстрациях в Саксонии

Протестующие в Германии, демонстрировавшие нацистские приветствия на этой неделе, вызвали "крайний шок", заявил в среду Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

"Мы не можем просто вычеркнуть из наших воспоминаний травмы прошлого, поэтому страшно видеть, как прежние символы используются снова", - сказал он журналистам.

Ранее в саксонском городе Хемниц прошли акции протеста, поводом для которых стало убийство 35-летнего гражданина Германии. По подозрению в его совершении были задержаны мигранты из Ирака и Сирии.

Отмечается, что некоторые демонстранты использовали нацистское приветствие, что, по словам З.-Р.аль-Хуссейна, было "весьма шокирующим".

По его словам, он почувствовал себя "удрученным" ввиду того, что по всей Европе укрепляются "крайне правые политические течения при полной амнезии" того, что послужило причиной двух мировых войн, которые начались на европейском континенте.