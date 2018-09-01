Суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы обвиняемого в организации покушения на Бабченко - глава СБУ

Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Да, эта информация соответствует действительности. 30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания - 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - сказал В.Грицак журналистам в субботу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам главы СБУ, приговор вступит в силу через месяц.

Глава СБУ уточнил, что Б.Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться", - отметил В.Грицак.

Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста А.Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" А.Бабченко была частью спецоперации украинских спецслужб, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам А.Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" А.Бабченко - Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику боевых действий в Донбассе $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

Вскоре монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк (бывший иеродиакон Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх - ИФУ), сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство А.Бабченко, после чего он обратился с информацией в СБУ.