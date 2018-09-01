Турция осудила решение США остановить финансирование помогающего палестинцам агентства ООН

Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением решения США прекратить финансирование агентства ООН, помогающего палестинским беженцам, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Решение США повлияет на жизни 5 млн палестинцев негативным образом. В то же время, решение негативно скажется и на видении решения палестинского вопроса по принципу создания двух государств, а также на региональном мире и стабильности", - говорится в заявлении МИД Турции.

Турецкий МИД отметил, что решение США стало "крупным разочарованием".

Госдеп США в пятницу объявил о решении прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По словам представителя госдепа Хизер Нойерт деятельность БАПОР "безнадежно неполноценна". Вклад США составлял порядка 30% от бюджета БАПОР.