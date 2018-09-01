В Вашингтоне проходит поминальная служба по сенатору Маккейну

В Вашингтоне в субботу проходит национальная поминальная служба в честь сенатора Джона Маккейна, сообщают западные СМИ.
По данным агентства "Ассошиэйтед пресс" приглашенные начали собираться у Вашингтонского кафедрального собора за два часа до церемонии, начавшейся в 10:00 по местному времени (17:00 мск).
Как ожидается, на церемонии выступят бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама. Также на службе присутствует бывший президент США Билл Клинтон. Президент США Дональд Трамп приглашен не был. В Вашингтонском кафедральном соборе на церемонии присутствуют дочь Д.Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер.
Воскресенье станет последним днем прощания с сенатором в Вашингтоне. После церемонии тело Дж.Маккейна перевезут в штат Мэриленд, где 2 сентября его захоронят на территории Военно-морской академии Аннаполиса, выпускником которой был сенатор. Там, как ожидается, в воскресенье пройдет частная поминальная служба, после которой сенатор будет погребен.
Сенатор Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.
В июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.
В августе семья Дж.Маккейна объявила, что он прекращает борьбу с болезнью.
Сенатор-республиканец Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.
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