Национальный банк Грузии с 1 сентября упраздняет "черный список" Бюро кредитной информации, в который попадали заемщики, имеющие просрочки по погашению взятых кредитов.

Согласно определению Нацбанка, теперь в случае просрочки заемщику не будет присваиваться "негативный" статус, а в кредитной истории будут отражены лишь фактические данные, например, сколько дней просрочки допустил тот или иной клиент.

"Финансовые организации будут сами проверять, как заемщик оплачивал кредит, и сами же оценивать, можно ли выдавать ему новый кредит", - пояснили "Интерфаксу" в Нацбанке.

В центробанке считают, что теперь у выдающего кредит банка будет больше мотивации для получения дополнительной информации о клиенте, и банк сможет лучше оценить платежеспособность последнего, прежде чем принять решение о выдаче займа.

При этом функцию надзора за работой кредитно-информационных бюро, которые могут быть созданы в стране, с 1 сентября будет осуществлять сам Национальный банк Грузии.

Решением Нацбанка, с 1 сентября на финансовом рынке начнут действовать также правила, предусматривающие снижение максимальной процентной ставки.

В частности, согласно новым правилам, максимальная годовая эффективная процентная ставка по кредиту снижается со 100% до 50% годовых. В случае же просрочки сумма процентов, начисляемых по кредиту, штрафов и других расходов ограничивается полуторакратной величиной остаточной суммы кредита. До сих пор подобной регуляции не было, и максимальный предел не был установлен.