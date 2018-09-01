Национальный банк Грузии с 1 сентября упраздняет "черный список" Бюро кредитной информации, в который попадали заемщики, имеющие просрочки по погашению взятых кредитов.
Согласно определению Нацбанка, теперь в случае просрочки заемщику не будет присваиваться "негативный" статус, а в кредитной истории будут отражены лишь фактические данные, например, сколько дней просрочки допустил тот или иной клиент.
"Финансовые организации будут сами проверять, как заемщик оплачивал кредит, и сами же оценивать, можно ли выдавать ему новый кредит", - пояснили "Интерфаксу" в Нацбанке.
В центробанке считают, что теперь у выдающего кредит банка будет больше мотивации для получения дополнительной информации о клиенте, и банк сможет лучше оценить платежеспособность последнего, прежде чем принять решение о выдаче займа.
При этом функцию надзора за работой кредитно-информационных бюро, которые могут быть созданы в стране, с 1 сентября будет осуществлять сам Национальный банк Грузии.
Решением Нацбанка, с 1 сентября на финансовом рынке начнут действовать также правила, предусматривающие снижение максимальной процентной ставки.
В частности, согласно новым правилам, максимальная годовая эффективная процентная ставка по кредиту снижается со 100% до 50% годовых. В случае же просрочки сумма процентов, начисляемых по кредиту, штрафов и других расходов ограничивается полуторакратной величиной остаточной суммы кредита. До сих пор подобной регуляции не было, и максимальный предел не был установлен.
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