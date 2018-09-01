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Финансы 01.09.2018 20:00

Грузия с 1 сентября отменяет "черный список" задолжавших заемщиков

Национальный банк Грузии с 1 сентября упраздняет "черный список" Бюро кредитной информации, в который попадали заемщики, имеющие просрочки по погашению взятых кредитов.

Согласно определению Нацбанка, теперь в случае просрочки заемщику не будет присваиваться "негативный" статус, а в кредитной истории будут отражены лишь фактические данные, например, сколько дней просрочки допустил тот или иной клиент.

"Финансовые организации будут сами проверять, как заемщик оплачивал кредит, и сами же оценивать, можно ли выдавать ему новый кредит", - пояснили "Интерфаксу" в Нацбанке.

В центробанке считают, что теперь у выдающего кредит банка будет больше мотивации для получения дополнительной информации о клиенте, и банк сможет лучше оценить платежеспособность последнего, прежде чем принять решение о выдаче займа.

При этом функцию надзора за работой кредитно-информационных бюро, которые могут быть созданы в стране, с 1 сентября будет осуществлять сам Национальный банк Грузии.

Решением Нацбанка, с 1 сентября на финансовом рынке начнут действовать также правила, предусматривающие снижение максимальной процентной ставки.

В частности, согласно новым правилам, максимальная годовая эффективная процентная ставка по кредиту снижается со 100% до 50% годовых. В случае же просрочки сумма процентов, начисляемых по кредиту, штрафов и других расходов ограничивается полуторакратной величиной остаточной суммы кредита. До сих пор подобной регуляции не было, и максимальный предел не был установлен.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАНКИ, ЗАЕМЩИКИ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]