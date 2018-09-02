В Эстонии хотят временно установить памятный камень бывшим эсэсовцам

В Эстонии Ляэнераннаское (Laaneranna) отделение Консервативной народной партии планирует временно установить в воскресенье на кладбище в Лихула (Lihula, Западная Эстония) памятный камень эстонским солдатам, воевавшим в годы Второй мировой войны в составе 20-й эстонской дивизии СС.

Памятный камень будет копировать памятник, установленный ранее на местном кладбище и демонтированный распоряжением правительства 2 сентября 2004 года, говорится на сайте партии.

В связи с 14-й годовщиной этой даты в память о событиях тех дней вечером на кладбище в Лихула состоится публичное собрание, будут исполнены патриотические песни и на месте бывшего памятника планируется временно установить памятный камень.

Впервые памятник с изображением солдата в форме СС, автоматом в руках и с эмблемой 20-й дивизии СС, был установлен в 2002 году в городе Пярну. Однако после ряда протестов он был демонтирован. В 2004 году по инициативе властей Лихула его вновь установили на местном кладбище. Автомат в руках изображенного на нем солдата был направлен на восток, откуда, по мнению организаторов, "исходит угроза Эстонии".

После ряда протестов эстонской и международной общественности памятник был вновь демонтирован правительствам Юхана Партса (Juhan Parts), опасавшегося, что скандал с монументом негативно скажется на репутации государства, стремившегося тогда стать членом НАТО и ЕС. В настоящее время памятник стоит в музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди (Lagedi) под Таллином.