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Дальнее зарубежье 02.09.2018 09:00

В Эстонии хотят временно установить памятный камень бывшим эсэсовцам

В Эстонии Ляэнераннаское (Laaneranna) отделение Консервативной народной партии планирует временно установить в воскресенье на кладбище в Лихула (Lihula, Западная Эстония) памятный камень эстонским солдатам, воевавшим в годы Второй мировой войны в составе 20-й эстонской дивизии СС.

Памятный камень будет копировать памятник, установленный ранее на местном кладбище и демонтированный распоряжением правительства 2 сентября 2004 года, говорится на сайте партии.

В связи с 14-й годовщиной этой даты в память о событиях тех дней вечером на кладбище в Лихула состоится публичное собрание, будут исполнены патриотические песни и на месте бывшего памятника планируется временно установить памятный камень.

Впервые памятник с изображением солдата в форме СС, автоматом в руках и с эмблемой 20-й дивизии СС, был установлен в 2002 году в городе Пярну. Однако после ряда протестов он был демонтирован. В 2004 году по инициативе властей Лихула его вновь установили на местном кладбище. Автомат в руках изображенного на нем солдата был направлен на восток, откуда, по мнению организаторов, "исходит угроза Эстонии".

После ряда протестов эстонской и международной общественности памятник был вновь демонтирован правительствам Юхана Партса (Juhan Parts), опасавшегося, что скандал с монументом негативно скажется на репутации государства, стремившегося тогда стать членом НАТО и ЕС. В настоящее время памятник стоит в музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди (Lagedi) под Таллином.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СС, ПАМЯТНИК, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]