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Дальнее зарубежье 02.09.2018 11:14

Около 300 человек задержаны в результате столкновений в германском Хемнице - полиция

В ходе демонстраций сторонников и противников миграционной политики канцлера Ангелы Меркель в городе Хемнице на юго-востоке Германии были задержаны около 300 человек, сообщила местная полиция.

Во время продолжающихся демонстраций, в которых в субботу с обеих сторон приняли участие почти 10 тыс. человек, имели место столкновения с представителями сил правопорядка.

Полиция сообщила о девяти пострадавших в результате столкновений, таблоид Bild со ссылкой на городские власти проинформировал об 11 раненых.

Беспорядки в городе в ходе выступлений против миграционной политики правительства А.Меркель начались после убийства в драке немца 26 августа, обвинения предъявлены двум иммигрантам, выходцам из Сирии и Ирака.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГОРОД, ДЕМОНСТРАЦИИ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]