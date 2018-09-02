Около 300 человек задержаны в результате столкновений в германском Хемнице - полиция

В ходе демонстраций сторонников и противников миграционной политики канцлера Ангелы Меркель в городе Хемнице на юго-востоке Германии были задержаны около 300 человек, сообщила местная полиция.
Во время продолжающихся демонстраций, в которых в субботу с обеих сторон приняли участие почти 10 тыс. человек, имели место столкновения с представителями сил правопорядка.
Полиция сообщила о девяти пострадавших в результате столкновений, таблоид Bild со ссылкой на городские власти проинформировал об 11 раненых.
Беспорядки в городе в ходе выступлений против миграционной политики правительства А.Меркель начались после убийства в драке немца 26 августа, обвинения предъявлены двум иммигрантам, выходцам из Сирии и Ирака.
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