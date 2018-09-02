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СНГ 02.09.2018 12:54

Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

Вертолет Ми-8, выполнявший полет в Братском районе Иркутской области, не вышел на связь в воскресенье, сообщили агентству "Интерфакс" в сибирском авиационном спасательном центре Росавиации.

"Вертолет не вышел на связь, ситуация уточняется", - сказал оперативный дежурный центра.

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР агентству сообщили, что на борту вертолета находятся три человека, он выполнял облет территории в рамках геологической разведки.

"Ми-8 вылетел из Усть-Кута и должен был вернуться обратно, однако не вернулся, и не вышел на связь. Поиски ведутся силами МЧС", - сообщил сотрудник пресс-службы управления.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара", сообщил "Интерфаксу" со своей стороны представитель авиакомпании.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ВЕРТОЛЕТ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]