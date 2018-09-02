Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

Вертолет Ми-8, выполнявший полет в Братском районе Иркутской области, не вышел на связь в воскресенье, сообщили агентству "Интерфакс" в сибирском авиационном спасательном центре Росавиации.

"Вертолет не вышел на связь, ситуация уточняется", - сказал оперативный дежурный центра.

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР агентству сообщили, что на борту вертолета находятся три человека, он выполнял облет территории в рамках геологической разведки.

"Ми-8 вылетел из Усть-Кута и должен был вернуться обратно, однако не вернулся, и не вышел на связь. Поиски ведутся силами МЧС", - сообщил сотрудник пресс-службы управления.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара", сообщил "Интерфаксу" со своей стороны представитель авиакомпании.