В Китае зафиксировано пять вспышек АЧС, утилизировано более 38 тыс. голов свиней - Минсельхоз КНР

По состоянию на 1 сентября 2018 года в Китае официально зарегистрировано пять вспышек африканской чумы свиней (АЧС), сообщило министерство сельского хозяйства КНР.

В сообщении говорится, что с августа вспышки АЧС были зафиксированы в провинциях Ляонин, Хэнань, Цзянсу, Чжэцзян и Аньхуэй. В первых четырех, по данным министерства, ситуация в полной мере поставлена под контроль, утилизировано 37 тыс. 271 животное. В Аньхуэй работа по выявлению очагов заболевания продолжается, по состоянию на 1 сентября утилизировано около 1,3 тыс. свиней.

Министерство выразило уверенность, что ситуация, связанная с распространением АЧС, контролируется центральными и местными властями. Они действуют в полном соответствии с указаниями Всемирной организации по охране здоровья животных.