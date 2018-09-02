Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 38° Завтра 18° 28° 4 Сен 18° 28° 5 Сен 18° 28°

Дальнее зарубежье 02.09.2018 17:59

В Китае зафиксировано пять вспышек АЧС, утилизировано более 38 тыс. голов свиней - Минсельхоз КНР

По состоянию на 1 сентября 2018 года в Китае официально зарегистрировано пять вспышек африканской чумы свиней (АЧС), сообщило министерство сельского хозяйства КНР.

В сообщении говорится, что с августа вспышки АЧС были зафиксированы в провинциях Ляонин, Хэнань, Цзянсу, Чжэцзян и Аньхуэй. В первых четырех, по данным министерства, ситуация в полной мере поставлена под контроль, утилизировано 37 тыс. 271 животное. В Аньхуэй работа по выявлению очагов заболевания продолжается, по состоянию на 1 сентября утилизировано около 1,3 тыс. свиней.

Министерство выразило уверенность, что ситуация, связанная с распространением АЧС, контролируется центральными и местными властями. Они действуют в полном соответствии с указаниями Всемирной организации по охране здоровья животных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, АЧС, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]