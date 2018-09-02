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Регион 02.09.2018 16:29

Президент Турции намерен отказаться от доллара во внешнеторговых расчетах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает необходимым отказаться от расчетов в долларах в торговле с Россией и другими странами.

"Американцы ведут себя как дикие волки. Не верьте им", - завил турецкий лидер на деловом форуме в Киргизии, где находится с визитом.

"Использование доллара нам только вредит. Мы не сдадимся, мы будем победителями", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Введение США тарифов на ввоз турецких стали и алюминия привело в августе к резкому падению курса турецкой национальной валюты - лиры. Президент Турции назвал этот шаг США заговором, спланированной акцией против самостоятельной политики Анкары.

"Цель этой операции - заставить Турцию сдаться во всех сферах - от финансов до политики. С божьей помощью, мы справимся" - сказал турецкий президент ранее.

Вместе с тем Р.Т.Эрдоган обвинил США в "ведении экономической войны против всего мира", включая Турцию.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДОЛЛАР, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]