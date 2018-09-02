Президент Турции намерен отказаться от доллара во внешнеторговых расчетах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает необходимым отказаться от расчетов в долларах в торговле с Россией и другими странами.

"Американцы ведут себя как дикие волки. Не верьте им", - завил турецкий лидер на деловом форуме в Киргизии, где находится с визитом.

"Использование доллара нам только вредит. Мы не сдадимся, мы будем победителями", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Введение США тарифов на ввоз турецких стали и алюминия привело в августе к резкому падению курса турецкой национальной валюты - лиры. Президент Турции назвал этот шаг США заговором, спланированной акцией против самостоятельной политики Анкары.

"Цель этой операции - заставить Турцию сдаться во всех сферах - от финансов до политики. С божьей помощью, мы справимся" - сказал турецкий президент ранее.

Вместе с тем Р.Т.Эрдоган обвинил США в "ведении экономической войны против всего мира", включая Турцию.