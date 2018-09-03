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Дальнее зарубежье 03.09.2018 10:00

Боевики ИГ в Афганистане угрожают Великобритании и всей Европе - британский министр обороны

Боевики террористической группировки "Исламское государство" могут предпринять атаки на Великобританию и другие страны Европы, считает министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

"То, что мы наблюдаем - это прямая угроза этих группировок Великобритании, мы должны действовать так, чтобы атаки типа манчестерской не могли повториться", - заявил министр в интервью телеканалу Sky News в ходе афганского визита.

В мае 2017 года в результате взрыва на Манчестер-арене во время выступления американской певицы Арианы Гранде погибло более 20 человек, около 120 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

"Мы постоянно видим то, как террористические группировки действуют здесь, в Афганистане, а также располагаем свидетельствами их связей не только с Великобританией, но и со всем европейским континентом", - казал Г.Уильямсон.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, ИГ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]