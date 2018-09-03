Боевики ИГ в Афганистане угрожают Великобритании и всей Европе - британский министр обороны

Боевики террористической группировки "Исламское государство" могут предпринять атаки на Великобританию и другие страны Европы, считает министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
"То, что мы наблюдаем - это прямая угроза этих группировок Великобритании, мы должны действовать так, чтобы атаки типа манчестерской не могли повториться", - заявил министр в интервью телеканалу Sky News в ходе афганского визита.
В мае 2017 года в результате взрыва на Манчестер-арене во время выступления американской певицы Арианы Гранде погибло более 20 человек, около 120 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.
"Мы постоянно видим то, как террористические группировки действуют здесь, в Афганистане, а также располагаем свидетельствами их связей не только с Великобританией, но и со всем европейским континентом", - казал Г.Уильямсон.
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