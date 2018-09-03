Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане по итогам 7 месяцев снизилась до 62,3% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июле 2018 года увеличились на 6,4% - до 8 млрд 49,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 7 месяцев текущего года сократились на 0,3% - до 5 млрд 15,6 млн манатов или 62,3% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июле 2018 года увеличился на 19,8% - до 3 млрд 33,9 млн манатов или 37,7% всех вкладов.

На 31 июля 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 334,7 млн манатов, нерезидентов – 714,8 млн манатов. В январе-июле 2018 года вклады резидентов увеличились на 7,6%, нерезидентов - сократились на 4,1%.

В целом, на 1 августа 2018 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 20 млрд 491,2 млн манатов, что на 0,5% меньше показателя на конец 2017 года.

А.Азизов