Неизвестный открыл огонь в Калифорнии, 10 человек ранены

По меньшей мере 10 человек получили огнестрельные ранения в результате нападения в городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния, сообщает в понедельник телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшие доставлены в три близлежащих больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии.

По данным телеканала, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме, где неизвестный открыл огонь.

Полиция пока не располагает данными о подозреваемом и мотивах его действий.