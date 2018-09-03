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Дальнее зарубежье 03.09.2018 12:40

Неизвестный открыл огонь в Калифорнии, 10 человек ранены

По меньшей мере 10 человек получили огнестрельные ранения в результате нападения в городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния, сообщает в понедельник телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшие доставлены в три близлежащих больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии.

По данным телеканала, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме, где неизвестный открыл огонь.

Полиция пока не располагает данными о подозреваемом и мотивах его действий.

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Тэги: США, НАПАДЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]