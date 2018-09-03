Азербайджан усиливает надзор над импортом крупного и мелкого рогатого скота из ряда регионов России

Госорганы Азербайджана призвали предпринимателей, занимающихся импортом мяса из России принять во внимание требования Всемирной организации здравоохранению животных (ВОЗЖ) в связи с распространившимися в некоторых регионах РФ заболеваний крупного и мелкого рогатого скота.

«Физические и юридические лица, импортирующие крупный и мелкий рогатый скот из РФ должны принимать во внимание требования ВОЗЖ», - говорится в сообщении Агентства по продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана.

В частности, по данным ВОЗЖ в Самарской, Курганской, Челябинской областях и в Шаховском районе Московской области РФ имеют место вспышки нодулярного дерматита среди животных.

По этой причине, АПБ направило обращение в Государственный таможенный комитет по усилению мер в отношении транспортных средств, приезжающих или проезжающих транзитом из этих регионов РФ. АПБ в своем обращении рекомендует осуществлять дезинфекцию транспортных средств на пропускных пунктах на азербайджано-российской границе.

Ф.Исазаде