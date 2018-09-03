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Дальнее зарубежье 03.09.2018 15:47

Могерини выразила опасения по поводу наступления войск Асада на Идлиб

Высокий представитель ЕС по иностранным делам, политике безопасности и обороне Федерика Могерини заявила, что атака на сирийский Идлиб чревата "катастрофическими последствиями".

"Война в Сирии по-прежнему не завершена. Атака на Идлиб может иметь катастрофические гуманитарные последствия для людей, которые итак чрезмерно пострадали от войны. В эти дни мы должны сделать все, что можем, чтобы предотвратить это", - сказала он на совещании послов ЕС в понедельник.

По ее словам, ЕС должен поддерживать "взаимодействие со всеми сторонами, которые выступают за политическое урегулирование (конфликта - ИФ), уважают свободу и достоинство сирийского народа".

"Это имеет огромное значение для установления устойчивого мира, дли примирения (враждующих сторон - ИФ), для восстановления, а также для возвращения беженцев", - подчеркнула Ф.Могерини.

Кроме того, он упомянула израильско-палестинский конфликт. "В Израиле и Палестине растет напряженность, решение (конфликта - ИФ) по принципу "два государства для двух народов" становится все менее осуществимым", - отметила Ф.Могерини.

Она добавила, что помимо Ближнего Востока, ЕС должен принять активное участие в урегулировании конфликтов в Ливии, на Украине, Афганистане, Венесуэле.

Ранее в ООН заявляли о том, что военная операция в сирийской провинции Идлиб может привести к самой страшной гуманитарной катастрофе за все семь лет гражданской войны в Сирии. В Дамаске отмечали, что готовят военную операцию против боевиков в Идлибе и сделают все, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ИДЛИБ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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