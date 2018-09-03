ЕС следует теснее работать с партнерами, так как мир скатывается в эпоху хаоса, считает Могерини

Высокий представитель ЕС по иностранным делам, политике безопасности и обороне Федерика Могерини заявила, что мир скатывается во времена хаоса, поэтому блок должен более тесно сотрудничать с партнерами, поскольку система многосторонних отношений находится под угрозой.

"Весь мир скатывается в эру хаоса, и вопрос заключается в том, долгосрочная ли это тенденция?", - сказала он на совещании послов ЕС в понедельник.

По ее мнению, "сама идея многосторонних отношений подвергается нападкам".

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Ф.Могерини не упомянула о президенте США Дональде Трампе, однако подчеркнула важность ядерного соглашения с Ираном, и Парижского соглашения по климату.

"Ни одна великая держава не велика по-настоящему в сегодняшнем мире", - сказала Ф.Могерини