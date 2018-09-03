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Дальнее зарубежье 03.09.2018 16:43

ЕС следует теснее работать с партнерами, так как мир скатывается в эпоху хаоса, считает Могерини

Высокий представитель ЕС по иностранным делам, политике безопасности и обороне Федерика Могерини заявила, что мир скатывается во времена хаоса, поэтому блок должен более тесно сотрудничать с партнерами, поскольку система многосторонних отношений находится под угрозой.

"Весь мир скатывается в эру хаоса, и вопрос заключается в том, долгосрочная ли это тенденция?", - сказала он на совещании послов ЕС в понедельник.

По ее мнению, "сама идея многосторонних отношений подвергается нападкам".

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Ф.Могерини не упомянула о президенте США Дональде Трампе, однако подчеркнула важность ядерного соглашения с Ираном, и Парижского соглашения по климату.

"Ни одна великая держава не велика по-настоящему в сегодняшнем мире", - сказала Ф.Могерини

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, МИР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]