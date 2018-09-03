Новый командующий силами НАТО в Афганистане пообещал Гани уделять больше внимания укреплению войск республики

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник принял нового командующего миссией НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" генерала Остина Миллера, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Президент поздравил О.Миллера с новой должностью и поблагодарил его за то, что он принял на себя эту ответственную миссию, пожелав ему успехов. В ходе встречи основное внимание было уделено приоритетам афганских сил безопасности и обороны, а также стратегии Соединенных Штатов для Афганистана и Южной Азии и ее положительным результатам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командующий миссией НАТО в Афганистане заверил президента в том, что укреплению и дополнительному оснащению афганских сил безопасности и обороны будет уделено еще больше внимания.

Церемония смены командования войск НАТО в Афганистане состоялась в воскресенье в Кабуле с участием высокопоставленных должностных лиц афганского правительства.

"Мы должны добиться того, чтобы террористы никогда не могли использовать Афганистан в качестве безопасного убежища", - заявил О.Миллер на церемонии вступления в должность.