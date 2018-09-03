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Дальнее зарубежье 03.09.2018 17:20

Новый командующий силами НАТО в Афганистане пообещал Гани уделять больше внимания укреплению войск республики

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник принял нового командующего миссией НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" генерала Остина Миллера, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Президент поздравил О.Миллера с новой должностью и поблагодарил его за то, что он принял на себя эту ответственную миссию, пожелав ему успехов. В ходе встречи основное внимание было уделено приоритетам афганских сил безопасности и обороны, а также стратегии Соединенных Штатов для Афганистана и Южной Азии и ее положительным результатам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командующий миссией НАТО в Афганистане заверил президента в том, что укреплению и дополнительному оснащению афганских сил безопасности и обороны будет уделено еще больше внимания.

Церемония смены командования войск НАТО в Афганистане состоялась в воскресенье в Кабуле с участием высокопоставленных должностных лиц афганского правительства.

"Мы должны добиться того, чтобы террористы никогда не могли использовать Афганистан в качестве безопасного убежища", - заявил О.Миллер на церемонии вступления в должность.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, КОМАНДУЮЩИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]