Новый командующий силами НАТО в Афганистане пообещал Гани уделять больше внимания укреплению войск республики

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник принял нового командующего миссией НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" генерала Остина Миллера, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.
"Президент поздравил О.Миллера с новой должностью и поблагодарил его за то, что он принял на себя эту ответственную миссию, пожелав ему успехов. В ходе встречи основное внимание было уделено приоритетам афганских сил безопасности и обороны, а также стратегии Соединенных Штатов для Афганистана и Южной Азии и ее положительным результатам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командующий миссией НАТО в Афганистане заверил президента в том, что укреплению и дополнительному оснащению афганских сил безопасности и обороны будет уделено еще больше внимания.
Церемония смены командования войск НАТО в Афганистане состоялась в воскресенье в Кабуле с участием высокопоставленных должностных лиц афганского правительства.
"Мы должны добиться того, чтобы террористы никогда не могли использовать Афганистан в качестве безопасного убежища", - заявил О.Миллер на церемонии вступления в должность.
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