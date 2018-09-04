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Дальнее зарубежье 04.09.2018 09:22

Экс-президент Аргентины предстала перед судом по делу о коррупции

Бывший президент Аргентины, в настоящее время занимающая пост сенатора, Кристина Фернандес де Киршнер в понедельник дала пояснения в суде в рамках антикоррупционного расследования, сообщают латиноамериканские СМИ.

Допрос в суде продолжался в течение получаса. Отмечается, что показания в суде 65-летняя экс-глава государства по этому делу давала уже во второй раз.

По словам К.Фернандес де Киршнер, она "совершила никаких преступлений" и не была вовлечена ни в какую "незаконную деятельность".

На прошлой неделе стражи порядка Аргентины провели обыски в доме экс-президента страны после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с К.Фернандес де Киршнер парламентский иммунитет.

Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя заместителя министра планирования. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока К.Фернандес де Киршнер.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]