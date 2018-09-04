Экс-президент Аргентины предстала перед судом по делу о коррупции

Бывший президент Аргентины, в настоящее время занимающая пост сенатора, Кристина Фернандес де Киршнер в понедельник дала пояснения в суде в рамках антикоррупционного расследования, сообщают латиноамериканские СМИ.

Допрос в суде продолжался в течение получаса. Отмечается, что показания в суде 65-летняя экс-глава государства по этому делу давала уже во второй раз.

По словам К.Фернандес де Киршнер, она "совершила никаких преступлений" и не была вовлечена ни в какую "незаконную деятельность".

На прошлой неделе стражи порядка Аргентины провели обыски в доме экс-президента страны после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с К.Фернандес де Киршнер парламентский иммунитет.

Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя заместителя министра планирования. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока К.Фернандес де Киршнер.