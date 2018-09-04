Власти Японии настаивают на эвакуации 300 тыс. жителей в связи с мощным тайфуном - СМИ

С рекомендациями об эвакуации обратились власти Японии к почти 300 тыс. жителям японского города Кобе на западе страны в связи с приближением тайфуна "Джеби", который считается самым мощным за последние 25 лет, сообщили СМИ.

Тайфун, скорость ветра при котором достигает 45 метров в секунду, уже достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону острова Хонсю и одного из крупнейших японских городов Осаки.

Ветер сопровождается обильными осадками, уровень которых за сутки, по прогнозам, может превысить 500 мм.

В связи со стихийным бедствием в стране отменены более 600 авиарейсов, остановлено движение поездов по некоторым маршрутам, морских паромов.