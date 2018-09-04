В Париже не исключают вмешательства военного флота в конфликт британских и французских рыбаков

Корабли ВМС Франции готовы вмешаться в случае очередного конфликта между британскими и французскими рыбаками, заявил министр сельского хозяйства страны Стефан Травер.

"В случае новых столкновений, военные корабли Франции готовы вмешаться", - сказал он, выступая в эфире местного телеканала.

Ранее конфликт между британскими и французскими моряками разгорелся у берегов Нормандии в связи с выловом морского гребешка. Столкновения между рыбаками двух стран произошли на расстоянии более 12 морских миль от побережья Франции на месте промысла деликатесного моллюска.

Сообщалось, что французы пытались изгнать оттуда британцев, забрасывая их камнями, оскорбляя и совершая опасные навигационные маневры. По данным некоторых СМИ, англичане запросили защиты у своих ВМС.

По данным британского издания "Файнэншл таймс", переговоры между двумя странами по поводу урегулирования конфликта должны состояться в среду, 5 сентября.

"Нам нужно соглашение, чтобы мы могли эффективно контролировать запасы гребешка", - отметил С.Травер.