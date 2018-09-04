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Дальнее зарубежье 04.09.2018 17:17

В Париже не исключают вмешательства военного флота в конфликт британских и французских рыбаков

Корабли ВМС Франции готовы вмешаться в случае очередного конфликта между британскими и французскими рыбаками, заявил министр сельского хозяйства страны Стефан Травер.

"В случае новых столкновений, военные корабли Франции готовы вмешаться", - сказал он, выступая в эфире местного телеканала.

Ранее конфликт между британскими и французскими моряками разгорелся у берегов Нормандии в связи с выловом морского гребешка. Столкновения между рыбаками двух стран произошли на расстоянии более 12 морских миль от побережья Франции на месте промысла деликатесного моллюска.

Сообщалось, что французы пытались изгнать оттуда британцев, забрасывая их камнями, оскорбляя и совершая опасные навигационные маневры. По данным некоторых СМИ, англичане запросили защиты у своих ВМС.

По данным британского издания "Файнэншл таймс", переговоры между двумя странами по поводу урегулирования конфликта должны состояться в среду, 5 сентября.

"Нам нужно соглашение, чтобы мы могли эффективно контролировать запасы гребешка", - отметил С.Травер.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВМС, РЫБАКИ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]