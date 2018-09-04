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Дальнее зарубежье 04.09.2018 18:28

Большинство американок не одобряют деятельность Трампа на посту президента США - опрос

Большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала Эй-Би-Си Ньюс и газеты "Вашингтон пост".

Согласно опубликованным во вторник данным, 66% американок не одобряют то, как Д.Трамп выполняет свои обязанности на посту главы государства. Одобряют его деятельность лишь 30% жительниц США. Остальные респонденты затруднились ответить.

При этом доля мужчин, которые не одобряют подход Д.Трампа, существенно ниже. Так, 52% опрошенных американцев заявили, что отрицательно оценивают деятельность нынешнего американского лидера.

Между тем, данные опроса также показывают, что почти 90% женщин в США намерены проголосовать на промежуточных выборах. При этом 65% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы демократы получили контроль над Конгрессом США в ходе предстоящих выборов.

Результаты опроса также указывают на то, что более 70% американского населения считают, что в случае, если демократы получат большинство в ходе выборов в палату представителей США, то они будут пытаться инициировать процедуру импичмента Д.Трампа. Однако американцы разделились во мнениях относительно необходимости такой процедуры - 49% высказались за импичмент, 46% - против.

Опрос проводился 26-29 августа, в нем приняли участие более 1 тыс. человек, среди которых было около 900 зарегистрированных избирателей.

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана палата представителей США.

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Тэги: ТРАМП, ОДОБРЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]