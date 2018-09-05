Минкультуры Таджикистана советует женщинам в одежде следовать национальным традициям, отказаться от хиджабов и мини-юбок

Министерство культуры Таджикистана опубликовало "Инструкцию рекомендуемой одежды" для женщин и девушек страны, в которой советует следовать национальным традициям и избегать при выборе наряда черных платков, хиджабов, а также откровенных европейских платьев.

В инструкции 11 частей и 6 разделов, в которых представлены фотографии национальных видов одежды, связанные с сезоном года, природными и климатическими особенностями. В национальной одежде соблюдены народные традиции и учтены требования современной моды, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкультуры Таджикистана.

Одежда распределена по разделам: официальная, праздничная, для отдыха, отраслевая (униформа), повседневная, домашняя, производственная, сезонная и церемониальная, говорится в сообщении.

"Девушкам и женщинам не рекомендуется одевать черные платья, черные платки, сатр и хиджаб, полуоткрытые европейские платья, мини-юбки, декольте, топики, тонкие призрачные платья, просвечивающие тело, а также находиться в общественных местах в галошах, шлёпанцах, нижнем белье, домашних халатах, лосинах, облегающих тело брюках, а также в одежде из синтетической ткани, вредной для здоровья", - отмечается в сообщении Минкультуры Таджикистана.

Министерство призвало местные органы власти, комитеты по делам женщин, семьи, молодежи и спорта, гражданское общество, деятелей культуры содействовать в пропаганде и разъяснении требований инструкции.