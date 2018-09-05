Президент Азербайджана принял главу МИД Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»