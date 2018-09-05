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Дальнее зарубежье 05.09.2018 17:46

Япония готовится повысить пенсионный возраст

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал в ближайшие три года повысить возраст выхода на пенсию в стране и провести другие изменения, которые позволят японцам дольше работать и откладывать получение пенсии.

В интервью газете Nikkei Asia Review он заявил, что хотел бы, чтобы пенсионный возраст в Японии был выше 65 лет, а ее жители оставались активными до конца жизни. При этом японцам будет предложено отложить получение пенсии до 70 лет и взамен получить право на более высокие выплаты.

При этом С.Абэ хочет добиться изменения трудового законодательства для защиты прав работников старше 65 лет.

Население Японии стареет быстрыми темпами, и существующая система социального обеспечения уже не справляется с нагрузкой, хотя Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) - крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений. Сейчас население страны без учета миграции сокращается на 300 тыс. человек в год, при этом ожидается, что естественная убыль ускорится в дальнейшем.

По словам С.Абэ, изменение пенсионной политики будет сочетаться с инвестициями в развитие детей и молодежи.

"В следующие три года я намереваюсь пересмотреть систему социального обеспечения, чтобы обеспечить спокойствие духа всем - детям, родителям, активным работникам и пожилым гражданам", - сказал 63-летний премьер.

Японский вариант решения проблемы стареющего населения может стать образцом для других стран.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний возраст выхода на пенсию в наиболее развитых странах мира 64,3 года для мужчин и 63,7 года для женщин.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПЕНСИИ, ВОЗРАСТ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]