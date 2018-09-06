Мун Чжэ Ин надеется, что его саммит с Ким Чен Ыном поспособствует переговорам США-КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что его предстоящий саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном положительно отразится на американо-северокорейских переговорах по денуклеаризации.

"Я возлагаю большие надежды на (предстоящий - ИФ) межкорейский саммит. Я надеюсь, что он поспособствует переговорам между США и Северной Кореей по поводу денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Мун Чжэ Ин журналистам в четверг.

Ранее спецпредставитель президента Южной Кореи Чон Ый Ён был с визитом в Пхеньяне, где провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и договорился с ним о проведении третьего саммита с южнокорейским президентом. Чон Ый Ён сообщил, что третья встреча корейских лидеров состоится 18-20 сентября в Пхеньяне.

По его словам, Ким Чен Ын выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь Мун Чжэ Ин высоко оценил результаты поездки своего спецпредставителя в КНДР.

"Визит спецпредставителя прошел замечательно, его итоги превзошли ожидания", - отметил президент Южной Кореи.