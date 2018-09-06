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Дальнее зарубежье 06.09.2018 19:04

ЕС остается на стороне Великобритании в "деле Скрипалей"

ЕС остается солидарным с Великобританией в связи с инцидентом с нервнопаралитическим веществом в Солсбери, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"Мы с очень большим вниманием следили с самого начала за развитием событий (вокруг "дела Скрипалей" - ИФ)", - сказала М.Коцьянчич в четверг в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об идентификации двух российских граждан как причастных к химатаке в Солсбери.

"Уже заключения мартовского Совета ЕС были очень ясны. Мы заявили, что солидарны с Соединенным Королевством, что мы готовы оказать нашу поддержку, что мы расцениваем использование отравляющих химических веществ как применение оружия, которое совершенно недопустимо, какими бы ни были обстоятельства, и что это угроза безопасности для всех нас", - заявила пресс-секретарь.

"В этом контексте, - добавила М.Коцьянчич, - мы решили усилить на европейском уровне наши возможности по борьбе с этой угрозой".

Она сослалась на предложение Ф.Могерини усилить защищенность ЕС от ядерной, биологической, радиоактивной и химической угрозы. ЕС выступает за учреждение нового режима с целью борьбы против использования и распространения химического оружия. "Работа по этому разделу идет", - сказала М.Коцьянчич.

"Что касается дополнительных ограничительных мер (в отношении России по "делу Солсбери" - ИФ), как вы знаете, такие решения принимает Совет ЕС", - объяснила представитель Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, СОЛСБЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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