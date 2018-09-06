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Бизнес и законодательство 06.09.2018 16:11

В Минналогов Азербайджана создан департамент Цифрового налогового администрирования

Департамент Цифрового налогового администрирования создан в министерстве налогов Азербайджана.

"Департамент создан для обеспечения прозрачности деятельности налоговых органов, использовать налоговое администрирование для формирования благоприятного бизнес-климата, усиления борьбы с коррупцией и другими негативными факторами", сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

Департамент будет работать над внедрением электронного налогового администрирования, повышения его технологического уровня, осуществлять дистанционные налоговые услуги, обеспечивать обмен оперативной информацией, управлять системой информационной безопасности, обеспечивать секретность информации касающейся налогоплательщиков.

В структуре Департамента созданы 2 отдела - «Дистанционные услуги налогоплательщикам» и «Информационная безопасность».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАЛОГИ, ДЕПАРТАМЕНТ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]