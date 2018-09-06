В Минналогов Азербайджана создан департамент Цифрового налогового администрирования

Департамент Цифрового налогового администрирования создан в министерстве налогов Азербайджана.
"Департамент создан для обеспечения прозрачности деятельности налоговых органов, использовать налоговое администрирование для формирования благоприятного бизнес-климата, усиления борьбы с коррупцией и другими негативными факторами", сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
Департамент будет работать над внедрением электронного налогового администрирования, повышения его технологического уровня, осуществлять дистанционные налоговые услуги, обеспечивать обмен оперативной информацией, управлять системой информационной безопасности, обеспечивать секретность информации касающейся налогоплательщиков.
В структуре Департамента созданы 2 отдела - «Дистанционные услуги налогоплательщикам» и «Информационная безопасность».
Б.Рустамбеков
Эрдоган в середине сентября совершит официальный визит в Азербайджан – СМИ
Хорватия откроет посольство в Азербайджане – президент
Сотрудничество Азербайджана и НАТО находится на высоком уровне – президент Алиев
70% жителей Азербайджана владеет русским языком – российский омбудсмен
Группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД Душанбе
Туристам во Флоренции теперь грозит штраф до 500 евро за еду на улице
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Глава МИД Франции опасается серьезных гуманитарных последствий в случае военной операции в Идлибе
Ford отзывает 1,6 млн пикапов F-150 из-за опасности возгорания ремней безопасности в случае аварии
Йеменские повстанцы отказываются от переговоров в Женеве до выполнения своих требований - СМИ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»