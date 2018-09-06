В Минналогов Азербайджана создан департамент Цифрового налогового администрирования

Департамент Цифрового налогового администрирования создан в министерстве налогов Азербайджана.

"Департамент создан для обеспечения прозрачности деятельности налоговых органов, использовать налоговое администрирование для формирования благоприятного бизнес-климата, усиления борьбы с коррупцией и другими негативными факторами", сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

Департамент будет работать над внедрением электронного налогового администрирования, повышения его технологического уровня, осуществлять дистанционные налоговые услуги, обеспечивать обмен оперативной информацией, управлять системой информационной безопасности, обеспечивать секретность информации касающейся налогоплательщиков.

В структуре Департамента созданы 2 отдела - «Дистанционные услуги налогоплательщикам» и «Информационная безопасность».

Б.Рустамбеков