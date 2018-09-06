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Дальнее зарубежье 06.09.2018 19:43

США не собираются прибегать к санкциям в связи с планами Индии приобрести российские С-400 - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не станут вводить санкции против Индии в связи с ее планами купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

"Мы прикладываем усилия не для того, чтобы наказать великого стратегического партнера, такого как Индия", - сказал М.Помпео журналистам в ходе своего визита в Индию.

По его словам, Вашингтон также работает с Дели по вопросу об импорте в Индию иранской нефти.

США после выхода из соглашения по иранскому атому возобновляют санкции против Тегерана, которые действовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий. В ноябре Вашингтон намерен ввести санкции против всех, в том числе, иностранных, компаний, которые продолжат нефтяной бизнес с Ираном.

Как сообщалось, Индия в августе уже снизила импорт иранской нефти на 36% относительно предыдущего месяца - до 488 тыс. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Индия намерена добиваться того, чтобы США вывели ее из-под действия санкций, которые предусмотрены законом о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций") и которые могут быть теоретически введены против Индии из-за приобретения российского оружия.

Кроме того сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен по-прежнему убеждать Конгресс США не вводить в отношении ряда "стратегических партнеров США" санкции в связи с покупками российского оружия. При этом речь шла об Индонезии, Индии и Вьетнаме.

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Тэги: США, ИНДИЯ, ЗРС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]