США не собираются прибегать к санкциям в связи с планами Индии приобрести российские С-400 - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не станут вводить санкции против Индии в связи с ее планами купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
"Мы прикладываем усилия не для того, чтобы наказать великого стратегического партнера, такого как Индия", - сказал М.Помпео журналистам в ходе своего визита в Индию.
По его словам, Вашингтон также работает с Дели по вопросу об импорте в Индию иранской нефти.
США после выхода из соглашения по иранскому атому возобновляют санкции против Тегерана, которые действовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий. В ноябре Вашингтон намерен ввести санкции против всех, в том числе, иностранных, компаний, которые продолжат нефтяной бизнес с Ираном.
Как сообщалось, Индия в августе уже снизила импорт иранской нефти на 36% относительно предыдущего месяца - до 488 тыс. баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что Индия намерена добиваться того, чтобы США вывели ее из-под действия санкций, которые предусмотрены законом о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций") и которые могут быть теоретически введены против Индии из-за приобретения российского оружия.
Кроме того сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен по-прежнему убеждать Конгресс США не вводить в отношении ряда "стратегических партнеров США" санкции в связи с покупками российского оружия. При этом речь шла об Индонезии, Индии и Вьетнаме.
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