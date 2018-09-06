Россельхознадзор Дагестана не пустил в РФ около 60 тонн продукции АПК из Азербайджана, Ирана и Турции

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан приняли решение о возврате нескольких товарных партий растениеводческой продукции, прибывших из Азербайджана, Турции и Ирана.

"На территорию РФ не были допущены две товарные партии, общим весом более 37 тонн. В числе запрещенной к ввозу продукции на сей раз оказались персики из Азербайджана и виноград из Турции. В ходе лабораторных исследований в пробах персика была обнаружена восточная плодожорка. Партия винограда не прошла документальную проверку – в фитосанитарном сертификате отправителем указаны недостоверные данные, что не может гарантировать качество поставляемой продукции", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, на дагестанском участке государственной границы РФ - в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» - в ходе карантинного фитосанитарного контроля специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан задержали фуру табачного сырья, прибывшую из Исламской Республики Иран.

"Основанием для задержания стало заключение дагестанского филиала ФГБУ "ВНИИКР", который выявил в табачном сырье вредного карантинного объекта - повилику полевую. Вредитель был обнаружен в партии табака общим весом чуть более 20 тонн", - подчеркивается в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями в отношении табачного сырья, персиков и винограда приняты решения о возврате товарных партий по месту выхода. В отношении владельцев грузов составлены протоколы по ст. 10.2 КоАП РФ.

А.Азизов