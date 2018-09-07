Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018г будет ниже прогноза – глава Центробанка

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года будет ниже целевого показателя, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%.

"Среднегодовая инфляция по итогам 7 месяцев 2018 года составила 2,8%. По итогам года инфляция ожидается ниже целевого показателя", сказал Э.Рустамов в пятницу в Баку на форуме, посвященном конкурентоспособности экономики Азербайджана.

Э.Рустамов добавил, что ЦБА по итогам 2018 года прогнозирует профицит платежного баланса.

Глава ЦБА подчеркнул, что банк поддерживает выпуск ценных бумаг, номинированных в нацвалюте, это "поможет оживить финансовый рынок Азербайджана".

По итогам 2017 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 12,9%.

Б.Рустамбеков