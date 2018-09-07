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Дальнее зарубежье 07.09.2018 10:13

Си Цзиньпин: инициатива "Один пояс - один путь" успешно гармонизирует с новой экономической политикой Казахстана

Казахстан и Китай успешно наращивают двусторонний товарооборот и повышают инфраструктурные связи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Успешно осуществилось строительство "Одного пояса - одного пути" с новой экономической политикой "Нурлы жол" ("Путь в будущее" - ИФ), составлен перечень с 51 проектом в области индустриализации, инвестиций на общую сумму порядка $28 млрд. Устойчиво увеличился двусторонний оборот, повышаются инфраструктурные связи, кооперация стала набирать обороты, культурно-гуманитарные связи продолжают развиваться по восходящей", - подчеркнул председатель КНР в своем видеообращении к участникам казахстанско-китайского бизнес-форума, который проходит в пятницу в Астане.

"Находясь на новом историческом старте, Китай готов вместе с Казахстаном и другими партнерами на основе принципа совместных консультаций, совместного строительства и пользования, в едином духе прилагать неустанные усилия к развитию и процветанию", - сказал он.

По словам Си Цзиньпина, за прошедшие пять лет товарооборот Китая со странами вдоль "Одного пояса - одного пути" составил более $5 трлн. Прямые инвестиций Китая в зарубежные страны превысили $70 млрд. Вдоль "Одного пояса - одного пути" с участием китайских компаний установлено более 80 зон торгово-экономического сотрудничества. Создано свыше 200 тыс. рабочих мест. В общей сложности более 100 стран и международных организаций подписали с Китаем документы о сотрудничестве.

"Необходимо отметить, что Казахстан всегда большой сторонник и активный участник инициативы "Одного пояса - одного пути". За пять лет совместного строительства "Одного пояса - Одного пути" мы с казахстанскими партнерами нашли в себе смелость быть первопроходцами и побили целый ряд рекордов", - отметил глава КНР.

Выдвинутая в 2013 году Си Цзинпином инициатива экономического развития "Один пояс - один путь" направлена на продвижение новой модели международного сотрудничества и развитие связей между странами Евразии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ФОРУМ, ПРИВЕТСТВИЕ


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