Румыния и Венгрия планируют закупать новые российские суда на подводных крыльях - разработчики

ЦКБ им Алексеева ведет предконтрактные переговоры о поставке новых судов на подводных крыльях в Венгрию и Румынию, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Итальянцев.

"С румынами у нас предконтрактные переговоры ведутся, с Венгрией тоже. У них есть районы, где лучше всего и надежней использовать водные суда", - сказал С.Итальянцев в кулуарах выставки "Гидроавиасалон-2018".

По его словам, интерес к новым разработкам бюро проявляют также и российские компании, в том числе благодаря позиции Минпромторга.

"Минпромторг предлагает сейчас ввести льготный лизинг именно на пассажирские суда. Это увеличенное время лизинга и уменьшенная валовая лизинговая ставка. Это очень здорово, и сейчас заказчики, понимая, что это предлагается судно плюс финансовый продукт, уже делают заявки на строительство", - добавил гендиректор бюро.

С.Итальянцев отметил, что наиболее перспективные регионы для эксплуатации судов на подводных крыльях - Поволжье, бассейн Северной Двины, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа.

"Во-первых, там большие перегоны, должна быть скорость, а ее дают как раз подводные крылья. А во-вторых, должна быть экономичность. Ну и самое главное, там нет автомобильных дорог, только авиация или речной транспорт", - отметил он.

Ранее С.Итальянцев сообщил "Интерфаксу", что предприятие планирует начать в 2021 году серийное производство нового судна на подводных крыльях класса "река-море". Судно получит название "Метеор-В2" в честь советского предшественника.

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им Р.Е.Алексеева - основной отечественный разработчик судов на подводных крыльях. В советское время бюро разработало проекты судов "Комета", "Метеор", "Ракета", "Полесье", активно эксплуатировавшихся в СССР и бывших советских республиках, странах соцблока и Западной Европы. Среди последних разработок компании - проекты речного судна на подводных крыльях "Валдай" и морское судно "Комета-120". Последнее с 2018 года эксплуатируется в Крыму.