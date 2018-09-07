Президент Киргизии заявил о готовности страны взаимодействовать с КНР в противодействии угрозам безопасности

Киргизия совместно с Китаем и ОДКБ готова противостоять современным вызовам и угрозам безопасности, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Сюй Циляном.

"Киргизия совместно с Китаем, ОДКБ и другими международными организациями по вопросам сотрудничества в сфере безопасности готова противостоять вызовам и угрозам", - заявил С.Жээнбеков, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

По его словам, Китай является для Киргизии "близким другом, надежным партнером и добрым соседом".

"С момента установления дипломатических отношений было подписано множество двусторонних документов, направленных на развитие дружественных отношений и налаживание взаимовыгодного сотрудничества", - сказал С.Жээнбеков.

"Мы благодарим нашего дружественного соседа за поддержку нашей страны за все годы ее развития. Во время моего государственного визита в Китай была подписана совместная декларация о всестороннем развитии стратегического партнерства и еще 10 двусторонних документов. Мы готовы к дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем", - добавил президент Киргизии.

С.Жээнбеков добавил, что ожидает визита в Бишкек председателя КНР Си Цзиньпина перед саммитом ШОС, который в 2019 году пройдет в Киргизии.

Заместитель председателя ЦВС КНР Сюй Цилян со своей стороны отметил, что Китай нацелен на углубление сотрудничества с Киргизией в военно-технической сфере, реализацию договоренностей, достигнутых в июне в ходе визита С.Жээнбекова в Пекин.