Развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" сдерживается из-за существующих проблем таможенного и фитосанитарного контроля, которые необходимо решать на межгосударственном уровне, сообщило официальное издание Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД").

Вопросы развития МТК "Север-Юг" обсуждались на заседании международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона "Деловой Каспий", состоявшемся 4 сентября в Волгограде, в заседании принимал участие начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

"Для бесперебойного функционирования транспортного логистического коридора необходимы договоренности на государственном уровне, которые решат существующие проблемы таможенного контроля и фитосанитарного надзора", - пишет издание со ссылкой на С.Альмеева.

В качестве примера несогласованности действий С.Альмеев назвал недельную задержку на границе в марте этого года первой партии груза из Азербайджана.

При этом издание отмечает, что главным преимуществом МТК "Север-Юг" должно стать короткое расстояние, и, как следствие, сокращение сроков доставки грузов и расходов на транспортно-логистические услуги в пути следования.

"Направление "Север-Юг" - это дополнительный грузооборот, выручка, объем перевозок, который мы можем получить в ближайшей перспективе. Наша стратегия должна выстраиваться в соответствии с теми объемами, которые нам озвучат коллеги", - цитирует издание С.Альмеева.

Сообщается также, что со стороны железных дорог прикаспийских стран реализуются инвестиционные проекты для улучшения технического оснащения железнодорожной инфраструктуры.

Так, до 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию вторых путей и электрификация участка Трубная-Аксарайская ПривЖД, строительство моста через реку Ахтуба. Уже функционирует железнодорожный мост через реку Астара на границе Азербайджана и Ирана, достигнуты договоренности по электрификации железнодорожной линии Гармсар - Инче Бурун протяженностью 495 км в Иране, на подготовительной стадии строительства находится иранский участок Решт-Астара. Потенциал направления до 2025 года - более 8,3 млн тонн грузов.

МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.