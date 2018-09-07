Развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" сдерживается из-за существующих проблем таможенного и фитосанитарного контроля, которые необходимо решать на межгосударственном уровне, сообщило официальное издание Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД").
Вопросы развития МТК "Север-Юг" обсуждались на заседании международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона "Деловой Каспий", состоявшемся 4 сентября в Волгограде, в заседании принимал участие начальник ПривЖД Сергей Альмеев.
"Для бесперебойного функционирования транспортного логистического коридора необходимы договоренности на государственном уровне, которые решат существующие проблемы таможенного контроля и фитосанитарного надзора", - пишет издание со ссылкой на С.Альмеева.
В качестве примера несогласованности действий С.Альмеев назвал недельную задержку на границе в марте этого года первой партии груза из Азербайджана.
При этом издание отмечает, что главным преимуществом МТК "Север-Юг" должно стать короткое расстояние, и, как следствие, сокращение сроков доставки грузов и расходов на транспортно-логистические услуги в пути следования.
"Направление "Север-Юг" - это дополнительный грузооборот, выручка, объем перевозок, который мы можем получить в ближайшей перспективе. Наша стратегия должна выстраиваться в соответствии с теми объемами, которые нам озвучат коллеги", - цитирует издание С.Альмеева.
Сообщается также, что со стороны железных дорог прикаспийских стран реализуются инвестиционные проекты для улучшения технического оснащения железнодорожной инфраструктуры.
Так, до 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию вторых путей и электрификация участка Трубная-Аксарайская ПривЖД, строительство моста через реку Ахтуба. Уже функционирует железнодорожный мост через реку Астара на границе Азербайджана и Ирана, достигнуты договоренности по электрификации железнодорожной линии Гармсар - Инче Бурун протяженностью 495 км в Иране, на подготовительной стадии строительства находится иранский участок Решт-Астара. Потенциал направления до 2025 года - более 8,3 млн тонн грузов.
МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.
С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Представитель Госдепа обсудит в Баку вопросы развития экономического сотрудничества между США и Азербайджаном
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака
В Венеции определились фильмы-фавориты основного конкурса в борьбе за "Золотого льва" фестиваля
Гражданин Азербайджана пытался контрабандно ввезти из Грузии более 6 тыс. пиротехнических средств в топливном баке автомобиля
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Молдавия приостановила работу посольства в Берлине и генконсульства во Франкфурте из-за угроз турецкой оппозиции
Аэропорт Астаны из-за ремонта ВПП 10-21 сентября отменил рейсы первой половины дня
Турция и Нидерланды назначили послов в рамках нормализации отношений
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»