Аэропорт Астаны из-за ремонта ВПП 10-21 сентября отменил рейсы первой половины дня

Аэропорт Астаны с 10 по 21 сентября не будет принимать и отправлять рейсы в первой половине дня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пятницу в пресс-службе казахстанского аэропорта.
"Ремонтные работы будут производиться с 09:00 до 13:00 по местному времени. В результате чего будут отменены все рейсы, вылетающие и прилетающие в аэропорт до обеда. В указанный период будет закрыта только взлетно-посадочная полоса, терминалы аэропорта будут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Информацию по изменению времени авиарейсов можно узнать в авиакомпаниях или справочном бюро аэропорта, которое работает круглосуточно, отмечается в сообщении.
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