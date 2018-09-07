Аэропорт Астаны из-за ремонта ВПП 10-21 сентября отменил рейсы первой половины дня

Аэропорт Астаны с 10 по 21 сентября не будет принимать и отправлять рейсы в первой половине дня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пятницу в пресс-службе казахстанского аэропорта.

"Ремонтные работы будут производиться с 09:00 до 13:00 по местному времени. В результате чего будут отменены все рейсы, вылетающие и прилетающие в аэропорт до обеда. В указанный период будет закрыта только взлетно-посадочная полоса, терминалы аэропорта будут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Информацию по изменению времени авиарейсов можно узнать в авиакомпаниях или справочном бюро аэропорта, которое работает круглосуточно, отмечается в сообщении.