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СНГ 07.09.2018 17:29

Аэропорт Астаны из-за ремонта ВПП 10-21 сентября отменил рейсы первой половины дня

Аэропорт Астаны с 10 по 21 сентября не будет принимать и отправлять рейсы в первой половине дня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пятницу в пресс-службе казахстанского аэропорта.

"Ремонтные работы будут производиться с 09:00 до 13:00 по местному времени. В результате чего будут отменены все рейсы, вылетающие и прилетающие в аэропорт до обеда. В указанный период будет закрыта только взлетно-посадочная полоса, терминалы аэропорта будут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Информацию по изменению времени авиарейсов можно узнать в авиакомпаниях или справочном бюро аэропорта, которое работает круглосуточно, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, АЭРОПОРТ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]