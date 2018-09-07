Лидеры РФ, Турции и Ирана обсудили вопрос о перемирии в Идлибе и в итоге призвали террористов сложить оружие

Включение в Тегеранскую декларацию саммита РФ-Иран-Турция по Сирии пункта о перемирии в Идлибе стало причиной оживленной дискуссии между президентами трех стран Владимиром Путиным, Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Турецкий лидер обратил внимание, что в проекте заявления отсутствует слово "перемирие" и предложил включить его.
Таким образом, турецкий лидер отреагировал на слова В.Путина о том, что в проекте декларации уже есть пункт, где прямо говорится о том, что стороны саммита решили искать пути урегулирования в Идлибе в соответствии с принципами и духом астанинского формата.
"Третий пункт (декларации, касающейся ситуации в Идлибе - ИФ) - это красиво, но там нет выражения "перемирие". Если бы это выражение было в этом пункте, то, я считаю, что это было бы очень хорошим делом", - пояснил Р.Эрдоган.
Он заметил, что включение подобной формулировки "успокоило бы процесс" вокруг Идлиба.
В.Путин на это отреагировал: "Дело в том, что здесь же нет представителей вооруженной оппозиции у нас за столом, и, тем более, нет представителей "Джабхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ) или ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ). Значит, на мой взгляд, я считаю, что президент Турции, в целом, прав, это было бы хорошо, но мы же за них не можем сказать, тем более, не можем сказать, за террористов "Джабхат ан-Нусры" или ИГИЛ, что они прекратят стрелять или запускать какие-то беспилотные летательные аппараты с бомбами".
"Поэтому наши коллеги, когда согласовывали этот текст, сделали его максимально дипломатическим. Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть несколько обтекаемые формулировки, но зато они реалистичные", - добавил президент России.
Турецкий президент предложил также включить в Тегеранскую декларацию призыв к террористам в Идлибе сложить оружие.
"Если бы мы призвали на этом саммите всех террористов покончить с терроризмом, сдать оружие, то это было бы нашим общим мнением", - сказал он.
"Я согласен с президентом Эрдоганом, я поддерживаю", - ответил В.Путин.
"Значит, мы призываем всех террористов прекратить кровопролитие и сдать оружие, и мы будем продолжать свои усилия", - подытожил дискуссию хозяин саммита - Х.Рухани.
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