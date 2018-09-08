С экс-премьера Армении Абраамяна взяли подписку о невыезде, обвинив по делу о разгоне демонстрации в Ереване в 2008 году

Бывший премьер-министр Армении Овик Абраамян сообщил, что Специальная следственная служба Армении предъявила ему обвинение по делу о событиях 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений между недовольными итогами президентских выборов демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов погибли десять человек.

"В Специальной следственной службе по какому-то уголовному делу меня допросили в качестве свидетеля, и сразу после этого мне предъявили безосновательное обвинение и взяли подписку о невыезде из страны", - написал на своей странице в Facebook О.Абраамян.

В связи с этим он заявил, что "осуществляемая властями Армении охота за людьми, действия против свободы слова и инакомыслия не приведут ни к чему хорошему".

О.Абраамян в 2008 году был спикером парламента Армении, в 2014-2016 годы - премьер-министром страны.

По его словам, около месяца назад группа людей в масках "якобы, на основе оперативных данных", ворвалась в принадлежащие ему и его родственникам квартиры и строения. "В местах моего проживания в результате обысков не было обнаружено ничего незаконного, однако, несмотря на это, мой паспорт был конфискован, что грубо нарушает законы Армении", - отметил он.

О.Абраамян заявил, что были проведены обыски на территории Механического завода в селе Мхчян в Араратской области. "Они связали эту территорию с моим именем, а обнаруженное там оружие - с событиями 1 марта 2008 года. Очевидно, что мишенью подобного искажения фактов был я. Но до сих пор не обнародованы результаты экспертиз", - отметил экс-премьер.

Ранее брат О.Абраамяна Джоник Абраамян был арестован по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.

"В рамках дела о разгоне демонстраций 1 марта 2008 года была получена информация, что на территории бывшего завода в селе Мхчян, де-факто принадлежащего экс премьеру, но оформленного на имя Амбика Геворкяна, хранится большое количество оружия. Сотрудники СНБ провели обыск на территории завода, в результате которого было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета, 7 пулеметов АK-74, 2 снайперских винтовки СВД, 3 разных типа винтовок, два пистолета и большое количество пуль разного калибра", - сообщили тогда в Службе нацбезопасности Армении.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта.