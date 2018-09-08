Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 36° Завтра 20° 28° 10 Сен 20° 30° 11 Сен 21° 29°

СНГ 08.09.2018 12:53

С экс-премьера Армении Абраамяна взяли подписку о невыезде, обвинив по делу о разгоне демонстрации в Ереване в 2008 году

Бывший премьер-министр Армении Овик Абраамян сообщил, что Специальная следственная служба Армении предъявила ему обвинение по делу о событиях 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений между недовольными итогами президентских выборов демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов погибли десять человек.

"В Специальной следственной службе по какому-то уголовному делу меня допросили в качестве свидетеля, и сразу после этого мне предъявили безосновательное обвинение и взяли подписку о невыезде из страны", - написал на своей странице в Facebook О.Абраамян.

В связи с этим он заявил, что "осуществляемая властями Армении охота за людьми, действия против свободы слова и инакомыслия не приведут ни к чему хорошему".

О.Абраамян в 2008 году был спикером парламента Армении, в 2014-2016 годы - премьер-министром страны.

По его словам, около месяца назад группа людей в масках "якобы, на основе оперативных данных", ворвалась в принадлежащие ему и его родственникам квартиры и строения. "В местах моего проживания в результате обысков не было обнаружено ничего незаконного, однако, несмотря на это, мой паспорт был конфискован, что грубо нарушает законы Армении", - отметил он.

О.Абраамян заявил, что были проведены обыски на территории Механического завода в селе Мхчян в Араратской области. "Они связали эту территорию с моим именем, а обнаруженное там оружие - с событиями 1 марта 2008 года. Очевидно, что мишенью подобного искажения фактов был я. Но до сих пор не обнародованы результаты экспертиз", - отметил экс-премьер.

Ранее брат О.Абраамяна Джоник Абраамян был арестован по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.

"В рамках дела о разгоне демонстраций 1 марта 2008 года была получена информация, что на территории бывшего завода в селе Мхчян, де-факто принадлежащего экс премьеру, но оформленного на имя Амбика Геворкяна, хранится большое количество оружия. Сотрудники СНБ провели обыск на территории завода, в результате которого было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета, 7 пулеметов АK-74, 2 снайперских винтовки СВД, 3 разных типа винтовок, два пистолета и большое количество пуль разного калибра", - сообщили тогда в Службе нацбезопасности Армении.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


Следственный комитет Армении возбудил дело против экс-премьера Абраамяна по подозрению в превышении полномочий Брату экс-премьера Армении предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия Брат экс-премьера Армении арестован, его подозревают в незаконном приобретении оружия - Служба нацбезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]