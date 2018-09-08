Президент РФ и генсек ЦК Компартии Вьетнама выступили с совместным заявлением

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг выступили с совместным заявлением по итогам официального визита генсека в Россию.
Документ, опубликованный на сайте Кремля, содержит 41 пункт.
"Стороны выразили обоюдное удовлетворение развитием взаимодействия двух государств в области обороны и безопасности, наращиванием военно-технического сотрудничества, занимающего особое место в структуре российско-вьетнамских отношений, подтвердили настрой на дальнейшее укрепление связей и развитие отношений в указанных областях", - говорится, в частности, в заявлении.
Лидеры также подтвердили намерение сотрудничать в ходе строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, а также при осуществлении подготовки в РФ вьетнамских студентов по специальностям, связанным с использованием атомной энергии в мирных целях.
"Стороны договорились, что в случае возврата Вьетнама к планам создания национальной атомной энергетики Россия будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в указанной области", - говорится в совместном заявлении.
В.Путин и Нгуен Фу Чонг также подтверждают готовность создавать благоприятные условия для расширения деятельности российских и вьетнамских нефтегазовых компаний на территориях двух государств, налаживания сотрудничества на таких перспективных направлениях, как нефтепереработка и нефтехимия, строительство газовых электростанций, поставки во Вьетнам сжиженного природного газа и создание соответствующей инфраструктуры, производство газомоторного топлива.
"Стороны договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в соответствии с международным правом. Стороны согласились содействовать реализации существующих проектов в области добычи газа, выразили поддержку планам "Газпрома" по участию в сооружении газовой электростанции в провинции Куангчи, а также планам Публичного акционерного общества "НОВАТЭК" по реализации интегрированного проекта строительства терминала по приему сжиженного природного газа и газовой электростанции в провинции Биньтхуан", - отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры отметили перспективный характер сотрудничества двух государств в сфере электроэнергетики, указав на преимущества привлечения заинтересованных российских компаний к модернизации возведенных ранее при содействии СССР и сооружению новых энергетических объектов во Вьетнаме в соответствии с законодательством двух государств.
"В ходе переговоров была отмечена необходимость совершенствования и диверсификации взаимодействия в кредитно-финансовой сфере, создания условий для расширения использования во взаиморасчетах национальных валют и более активного привлечения Совместного Вьетнамско-Российского банка к обслуживанию крупных двусторонних проектов", - говорится в документе.
Согласно заявлению лидеров, Россия и Вьетнам считают международную безопасность неделимой и всеобъемлющей, исходят из того, что безопасность одних государств недопустимо обеспечивать за счет безопасности других, в том числе путем расширения глобальных и региональных военно-политических альянсов.
"Стороны выступают за соблюдение принципов равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности и законных интересов всех государств, невмешательства во внутренние дела друг друга, неприменения силы или угрозы силой, не приемлют односторонних принудительных мер и экономических санкций, применяемых в обход Совета Безопасности ООН и в нарушение международного права", - говорится в заявлении.
Кроме того, Россия и Вьетнам признают принципиальную важность и необходимость скорейшей разработки и принятия под эгидой ООН норм ответственного поведения государств в информационном пространстве, которые будут способствовать обеспечению равной безопасности всех государств и гарантировать их суверенитет в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре, а также невмешательство в их внутренние дела.
"Нгуен Фу Чонг выразил признательность за теплый прием, оказанный вьетнамской делегации в России, и пригласил президента Российской Федерации посетить Социалистическую Республику Вьетнам с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в совместном заявлении.
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