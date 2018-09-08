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Регион 08.09.2018 16:59

Бурджанадзе отказалась участвовать в выборах президента Грузии, поскольку считает их "фарсом"

Лидер грузинской оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила об отказе участвовать в президентских выборах, которые состоятся 28 октября.

На брифинге в субботу Н.Бурджанадзе назвала предстоящие выборы "фарсом".

По мнению лидера "Демократического движения", на сегодняшний день институт президента в Грузии нынешние власти фактически упразднили. В частности, она считает, что у президента Грузии сегодня нет никаких рычагов и возможности влиять на внутреннюю или внешнюю политику страны.

"К сожалению, общество не выразило протест в связи с целенаправленным разрушением этого института. Общественность не осознала, что это ослабляет страну и усиливает власть олигарха Бидзины Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии, ныне возглавляющий правящую партию "Грузинская мечта")", - заявила Н.Бурджанадзе.

По словам оппозиционного политика, она и ее партия будут готовиться к парламентским выборам 2020 года.

Как отметила Н.Бурджанадзе, в ее планы входит создание такой политической силы, которая сумеет одержать победу на парламентских выборах. "Я создам силу, которая заставит власти провести демократические выборы или уйти", - сказала она.

При этом политик выразила надежду, что общество готово к этой борьбе и поддержит ее политическую силу.

Ранее Н.Бурджанадзе не исключала, что будет баллотироваться в президенты Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БУРДЖАНАДЗЕ, ВЫБОРЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]