В Грузии порт Батуми закрыт из-за сильного шторма

Шторм на Черном море парализовал работу крупнейшего порта Грузии - Батуми, который в субботу с 17:05 часов приостановил операции по приему и выпуску судов.
Как сообщили "Интерфаксу" в дежурной службе порта, сила шторма составляет более пяти баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.
"В настоящее время на рейде стоят пять судов, из порта вывели два судна, которые сейчас дрейфуют в открытом море, в самом порту находится один контейнеровоз", - сказал дежурный порта.
По его словам, гидрографическая служба прогнозирует, что штормовое предупреждение может быть снято лишь к середине дня воскресенья.
Батумский порт, через который осуществляется в основном транспортировка нефти и нефтепродуктов, находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Литва на очередном заседании МПК обсудят вопрос увеличения взаимного товарооборота
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Азербайджан хочет расширить экономсотрудничество с США в ненефтяной сфере
Туркменистан планирует увеличить объемы экспорта электроэнергии - президент
"Рома" Альфонса Куарона удостоена "Золотого льва" Венецианского фестиваля
Ученица школы-интерната в России погибла от ножевых ранений во ходе конфликта со своей сверстницей, возбуждено дело
По делу о массовом пищевом отравлении в бакинском ресторане задержан мужчина - прокуратура
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»