В парламенте Молдавии признали законность высылки семерых граждан Турции

Парламентская комиссия Молдавии по вопросам обороны и национальной безопасности в субботу провела в закрытом режиме слушания по вопросу о выдворении из страны семерых турецких граждан - преподавателей сети лицеев "Orizont".

"Мы заслушали представителей Службы информации и безопасности (СИБ), Министерства иностранных дел и европейской интеграции, министерство образования, культуры и инноваций. Это очень сложный вопрос. Мы убедились в том, что решение о высылке граждан Турции было обоснованным, при соблюдении норм законодательства", - сообщил председатель парламента Молдавии Андриан Канду на брифинге в субботу.

По его словам, служба безопасности представила информацию о том, что за преподавателями сети лицеев "Orizont" спецслужбы Молдавии вели наблюдение с 1997 года.

"На то были причины. Ясно, что это решение о выдворении не связано никак с тем, кто сегодня находится у власти в Молдавии или в Турции, каковы нынешние взаимоотношения между Реджепом Эрдоганом и Фетхуллахом Гюленом", - подчеркнул спикер.

Он уточнил, что СИБ вела наблюдение за 47 гражданами Турции из числа преподавателей лицеев "Orizont", и "из 47 граждан Турции 18 человек были объявлены персонам нон грата на территории Молдавии".

"Соответственно, семь из них были высланы из страны. Все процедуры были соблюдены. Те из них, которые подали заявление о предоставление политического убежища, получили отказ. Они были высланы сотрудниками СИБ. Было возбуждено уголовное дело, поэтому все действия СИБ проходили под надзором прокуроров, которые следили за соблюдением законодательства", - заявил А.Канду.

Он подчеркнул, что "в данном случае сложилась чувствительная ситуация, так как были высланы преподаватели элитного, престижного лицея".

А.Канду также заявил, что нет никакой угрозы закрытия сети лицеев "Orizont". "В настоящее время в сети из пяти лицеев обучаются более 1700 детей, в лицеях работает 376 учителей, в том числе граждане Молдавии и Турции. Хочу всех заверить, что не существует никакой угрозы закрытия лицеев", - сказал А.Канду.

Он подтвердил, что ранее были обращения руководства Турции о закрытии сети лицеев, которые ранее входили в сеть турецких лицеев, созданных писателем и философом Фетуллахом Гюлленом.

"Такие обращения были и в мой адрес, и в адрес премьер-министра. Мы ответили, что эти лицеи являются частью системы образования Молдавии, внесли большой вклад в обучение подрастающего поколения. До тех пор, пока к ним нет никаких замечаний, они работают в соответствии с молдавским законодательством и утвержденной министерством программой образования, не может быть и речи о закрытии лицеев", - подчеркнул А.Канду.

Спикер также сообщил, что граждане Турции за рубежом провели акции протеста у посольств Молдавии в разных странах, протестуя против действий Кишинева, который выслал из стран семь граждан Турции.

"Наиболее сложная ситуация была в Берлине. Но безопасность дипломатов, членов их семей и здания диппредставительства была обеспечена органами правопорядка Германии. По согласованию с ними, работа посольства была прервана на несколько часов, пока проходила акция протеста. В настоящее время, нет нигде никакой угрозы в адрес молдавских дипломатов", - сказал А.Канду.

Ранее сообщалось, что 6 сентября семь граждан Турции из числа руководителей и преподавателей сети лицеев "Orizont" были высланы из Молдавии. Служба информации и безопасности сообщила, что "они подозреваются в связях с исламистской группой, в отношении которой есть информация о проведении незаконных действий в ряде стран".

Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий для ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила более 10 млн долларов. Торжественное открытие здания состоится в октябре, в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Эрдогана.

Все высланные из Молдавии граждане Турции являются руководителями и преподавателями сети турецких лицеев Orizont, которая работает в Молдавии на протяжении более 20 лет. С требованием закрыть сеть лицеев "Orizont" высказался в ходе своего официального визита в Молдову в мае 2017 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, поскольку по его словам, лицеи входили в террористическую сеть проповедника Фетуллаха Гюлена, обвиненного в организации в 2016 году попытки государственного переворота в Турции.