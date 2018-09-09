В Пентагоне заявили, что террористов в Идлибе можно уничтожить более эффективными методами, с минимальными жертвами среди мирного населения

В Пентагоне полагают, что существуют лучшие способы борьбы с террористами в районе Идлиба, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте американского оборонного ведомства.
"В американских структурах военного планирования считают, что есть лучшие, более целенаправленные пути преследования террористов, укрывшихся в Идлибе", - говорится в сообщении.
"Глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что США не вели переговоров о сотрудничестве, но говорили об использовании американских возможностей для выявления террористов, даже в городских условиях. Таким образом, их можно уничтожить, сведя к минимуму жертвы среди гражданских лиц", - отмечается в документе.
"По словам Дж.Данфорда, с начала кризиса в Идлибе у него не было переговоров с российским партнером генералом Валерием Герасимовым, и на ближайшее время планов таких переговоров нет", - говорится в сообщении Пентагона.
Заявления Дж.Данфорда прозвучали на фоне подготовки к решающему сражению за Идлиб, последнюю сирийскую провинцию, находящуюся под контролем террористов.
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