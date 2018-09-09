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Дальнее зарубежье 09.09.2018 10:27

В Пентагоне заявили, что террористов в Идлибе можно уничтожить более эффективными методами, с минимальными жертвами среди мирного населения

В Пентагоне полагают, что существуют лучшие способы борьбы с террористами в районе Идлиба, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте американского оборонного ведомства.

"В американских структурах военного планирования считают, что есть лучшие, более целенаправленные пути преследования террористов, укрывшихся в Идлибе", - говорится в сообщении.

"Глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что США не вели переговоров о сотрудничестве, но говорили об использовании американских возможностей для выявления террористов, даже в городских условиях. Таким образом, их можно уничтожить, сведя к минимуму жертвы среди гражданских лиц", - отмечается в документе.

"По словам Дж.Данфорда, с начала кризиса в Идлибе у него не было переговоров с российским партнером генералом Валерием Герасимовым, и на ближайшее время планов таких переговоров нет", - говорится в сообщении Пентагона.

Заявления Дж.Данфорда прозвучали на фоне подготовки к решающему сражению за Идлиб, последнюю сирийскую провинцию, находящуюся под контролем террористов.

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Тэги: США, ИДЛИБ, БОРЬБА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]