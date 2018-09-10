В Таиланде снимут фильм про застрявших в пещере детей

Съемки фильма The Cave ("Пещера") о спасении детей из затопленной пещеры Тхам-Луанг начнутся в ноябре в Таиланде, сообщила газета Bangkok Post.

Фильм, режиссером которого выступит Том Уоллер, будет посвящен героям спасательной операции. Сценарий предполагает четыре или пять главных персонажей, их роли исполнят актеры.

23 июня группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет и их тренер отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру Тхам-Луанг. Однако из-за внезапно начавшихся ливней вход в нее затопило, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы. Мальчиков и тренера обнаружили через 10 дней примерно в пяти километрах от входа в пещеру.

В сложной спасательной операции принимали участие десятки опытных дайверов, в том числе иностранные специалисты, приехавшие из Великобритании и Австралии.

Пещера Tham Luang в Таиланде станет еще одной достопримечательностью страны. Местные власти ожидают, что теперь многие иностранные и тайские туристы заинтересуются пещерой. Они также планируют организовать новый туристический маршрут по ее окрестностям.